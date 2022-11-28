Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay o şarkıcıyla aşk yaşıyor iddiası olay! 'Bebek odası skandalı'nın ardından olay sözler: "Berkay'la da..."
Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay o şarkıcıyla aşk yaşıyor iddiası olay! 'Bebek odası skandalı'nın ardından olay sözler Seren Serengil'den geldi. Caner Erkin'in eski eşi olarak ve bebek skandalı ile hafızalara kazınan Asena Atalay'ın özel hayatıyla ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü. "Asena istediğiyle yaşayabilir artık bekar. Onu konuşmamızın sebebi evliyken yaşıyor olmasıydı. Biz neden tepki verdik; en fazla konuşulan skandalların arasında ilk ondaydı. Berkay-Caner-Asena bebek odası skandalı. Asena oradan sonra toparlayamadı" diyen Seren Serengil, o iddiayla ilgili açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
"BERKAY'LA DA..."
Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay o şarkıcıyla aşk yaşıyor iddiası olay! 'Bebek odası skandalı'nın ardından olay sözler geldi.
Caner Erkin ile olaylı şekilde boşanan ve bir dönem gündemden düşmeyen Asena Atalay'ın adı bir süredir şarkıcı Tan Taşçı ile anılıyor.
Seren Serengil ise araya girerek "Asena istediğiyle yaşayabilir artık bekar. Onu konuşmamızın sebebi evliyken yaşıyor olmasıydı. Tan'la da yaşar Berkay'la da yaşar onla da yaşar bunla da yaşar. Biz neden tepki verdik; en fazla konuşulan skandalların arasında ilk ondaydı. Berkay-Caner-Asena bebek odası skandalı. Asena oradan sonra toparlayamadı" dedi. Seren Serengil ayrıca ikilinin yakın arkadaş olduğunu düşündüğünü söyledi.
PEKİ NEYDİ BU AKMERKEZ'DEKİ BEBEK ODASI OLAYI
2013 yılında Sabah Gazetesi muhabirinin yakaladığı olay aylarca magazin basınını meşgul etmişti. O dönem Caner Erkin ile evli olan Asena Erkin, şarkıcı Berkay ile Akmerkez'deki bebek odasından çıkarken objektiflere yakalanmıştı.