Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş', 'Şükran Serengil' yorumları havada uçuşuyor. 35 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın değişimi sosyal medya gündeminde. Bu kez makyajla bambaşka biri haline dönüşen Şükran Ovalı, Seren Serengil ve Demet Akalın'a benzetildi. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın eski hali de merak konusu oldu.