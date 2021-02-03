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Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş'

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş', 'Şükran Serengil' yorumları havada uçuşuyor. 35 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın değişimi sosyal medya gündeminde. Bu kez makyajla bambaşka biri haline dönüşen Şükran Ovalı, Seren Serengil ve Demet Akalın'a benzetildi. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın eski hali de merak konusu oldu.

03.02.2021 17:43 - Son Güncelleme: 03.02.2021 17:48
Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş'

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! Caner Erkin'in 2017'de evlendiği eşi Şükran Ovalı, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Makyajla bambaşka biri haline dönen Şükran Ovalı'yı Seren Serengil ve Demet Akalın'a benzettiler.

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Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş'

1 çocuk annesi güzel oyuncu değişimiyle şaşırttı. İşte Şükran Ovalı'nın değişimi başta olmak üere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş'

Tuvana Türkay

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş'

Gökçe Bahadır

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı sosyal medyanın dilinde! 'Demet Akalın - Seren Serengil karışımı olmuş'