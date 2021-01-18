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Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela'ya milyonluk jest! Özel şoför de yanında...
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela'ya milyonluk jest! Özel şoför de yanında...
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela'ya milyonluk jest! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, Şükran Ovalı ile 2021 yılında Roma'da nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden olan Caner Erkin ile Şükran Ovalı, kızları Mihran Ela ile huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyor. Eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açan Caner Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için araç satın aldı ve özel şoför tahsis etti.
18.01.2021 10:00
- Son Güncelleme: 18.01.2021 10:31
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela'ya milyonluk jest! 2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı ile dünyaevine giren futbolcu Caner Erkin, eşi ve kızı için kesenin ağzını açtı.
Ailesinin rahatını düşünen Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, "Onunla evlenebilmek için kapısında yattım" dediği eşi Şükran Ovalı'ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için 1 milyon TL'lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.
Güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti.
Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda büyük aşkı için, "Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" demişti.
Evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Caner Erkin ve Şükran Ovalı, sosyal medyada aşk pozları ile beğeni yağmuruna tutuluyor.