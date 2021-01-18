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Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela'ya milyonluk jest! Özel şoför de yanında...

Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela'ya milyonluk jest! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, Şükran Ovalı ile 2021 yılında Roma'da nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden olan Caner Erkin ile Şükran Ovalı, kızları Mihran Ela ile huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyor. Eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açan Caner Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için araç satın aldı ve özel şoför tahsis etti.

18.01.2021 10:00 - Son Güncelleme: 18.01.2021 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





