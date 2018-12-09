Canan Karatayın yanındayken bile hasret duyduğu eşi kim? İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri

Canan Karatay'ın yanındayken bile hasret duyduğu eşi kim? İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri
Canan Karatay, sağlıklı yaşam hakkındaki sert söylemleriyle adından bahsettirmeye devam ediyor. Daha çok işi ve yorumlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu kez özel hayatını sizler için ele aldık. Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. Canan Karatay'da bu isimlerden biri... İşte Canan Karatay'ın yanındayken bile hasret duyduğunu söylediği eşi...
9 Aralık 2018 Pazar, 14:00:09 Güncelleme: 14:32:57
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