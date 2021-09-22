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Haberler Magazin Canan Ergüder'den eşi Kenan Ece'ye övgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumu nasıl?

Canan Ergüder'den eşi Kenan Ece'ye övgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumu nasıl?

Canan Ergüder eşi Kenan Ece'ye özgü dolu sözler! Geçtiğimiz Mart ayından bu yana meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Alzheimer'a dair toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde seyircisiyle buluştu. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı. Filmin galasına katılan Ergüder, eşi Kenan Ece'ye övgü dolu sözler yağdırdı. Sağlık durumu hakkında da bilgiler veren Canan Ergüder'in son hali sevenlerini mutlu etti.

22.09.2021 09:38 - Son Güncelleme: 22.09.2021 09:53
Canan Ergüder eşi Kenan Ece’ye özgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son sağlık durumu nasıl?

CANAN ERGÜDER'DEN EŞİ KENAN ECE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Geçtiğimiz Mart'tan bu yana meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen beş yıllık süredeki evrelerini de içerdiği "Sadan Hanım" belgeselinin galası önceki akşam gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Canan Ergüder eşi Kenan Ece’ye özgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son sağlık durumu nasıl?

Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden dört yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı. Galada Ergüder'i oyuncu arkadaşları Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman, Nazlı Senem Ünal ve Deniz Can Aktaş yalnız bırakmadı.

Canan Ergüder eşi Kenan Ece’ye özgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son sağlık durumu nasıl?

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlattı.

Canan Ergüder eşi Kenan Ece’ye özgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son sağlık durumu nasıl?

"KENAN HAYAT PARTNERİM"

"Sadan Hanım" filminin kendisi için çok özel olduğunu belirten Canan Ergüder, "Bu çok özel bir proje. 2016'dan beri hayatımda olan bir proje. 2016'da ben Sadan Hanım'ın kendisiyle tanıştım. 2019'da çekimler gerçekleşti. Kenan da daha sonrasında dahil oldu. O zaten hayat partnerim. Tiyatro olsun, başka şeyler olsun... Birçok şeyde beraber oynadık." şeklinde konuştu.

Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece’ye övgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son sağlık durumu nasıl?

Muhabirlerin, "Yeni sezonda sizi ekranlarda görebilecek miyiz?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Yeni sezon için çalışmaya başlamaya, hazır olmaya çalışacağım." dedi.

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