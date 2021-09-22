Canan Ergüder’den eşi Kenan Ece’ye övgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder’in son sağlık durumu nasıl?

"KENAN HAYAT PARTNERİM"

"Sadan Hanım" filminin kendisi için çok özel olduğunu belirten Canan Ergüder, "Bu çok özel bir proje. 2016'dan beri hayatımda olan bir proje. 2016'da ben Sadan Hanım'ın kendisiyle tanıştım. 2019'da çekimler gerçekleşti. Kenan da daha sonrasında dahil oldu. O zaten hayat partnerim. Tiyatro olsun, başka şeyler olsun... Birçok şeyde beraber oynadık." şeklinde konuştu.