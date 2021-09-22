Canan Ergüder'den eşi Kenan Ece'ye övgü dolu sözler! Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumu nasıl?
Canan Ergüder eşi Kenan Ece'ye özgü dolu sözler! Geçtiğimiz Mart ayından bu yana meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Alzheimer'a dair toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde seyircisiyle buluştu. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı. Filmin galasına katılan Ergüder, eşi Kenan Ece'ye övgü dolu sözler yağdırdı. Sağlık durumu hakkında da bilgiler veren Canan Ergüder'in son hali sevenlerini mutlu etti.
CANAN ERGÜDER'DEN EŞİ KENAN ECE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
Geçtiğimiz Mart'tan bu yana meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen beş yıllık süredeki evrelerini de içerdiği "Sadan Hanım" belgeselinin galası önceki akşam gerçekleşti.
"ZOR BİR SÜREÇTİ"
Meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlattı.
"KENAN HAYAT PARTNERİM"
"Sadan Hanım" filminin kendisi için çok özel olduğunu belirten Canan Ergüder, "Bu çok özel bir proje. 2016'dan beri hayatımda olan bir proje. 2016'da ben Sadan Hanım'ın kendisiyle tanıştım. 2019'da çekimler gerçekleşti. Kenan da daha sonrasında dahil oldu. O zaten hayat partnerim. Tiyatro olsun, başka şeyler olsun... Birçok şeyde beraber oynadık." şeklinde konuştu.