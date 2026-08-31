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Can Yılmaz’dan Cem Yılmaz’a yönelik çirkin mesajlara tepki: “Birini sevmemek insani ölmesini istemek değil”

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren Cem Yılmaz hakkında sosyal medyada paylaşılan "Keşke ölseydi", "Niye kurtardınız?" ve "Tüh yine ölmedi" gibi mesajlara ağabeyi Can Yılmaz sert tepki gösterdi. Can Yılmaz, "Bir insanın ölümünü dilemek eleştirinin devamı değil. 'Senden hoşlanmıyorum' ile 'Keşke ölseydin' arasında insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var" ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz’ın Sağlık Durumu: Ağabeyinden Tepki

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanedeki tedavisi sürerken, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ağabeyi Can Yılmaz'ın tepkisini çekti. Ağabey Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Can Yılmaz’dan Tepki: Ölüm Temennisi Kırıcı

CAN YILMAZ'DAN MESAJLARA TEPKİ

Son iki gündür çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldıklarını belirten Can Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki gündür insanlardan çok güzel mesajlar, iyi dilekler geliyor. Tanıdığımız, tanımadığımız birçok insan arıyor, soruyor. Hepsine teşekkür ederim. Bir de başka türlü mesajlar var. 'Keşke ölseydi', 'Niye kurtardınız?', 'Yallah', 'Niye ölmemiş', 'Tüh yine ölmedi' vb. yazanlar var."

Can Yılmaz: Eleştiri Başka, Ölüm Dilemek Başka

İnsanların Cem Yılmaz'ı sevmek ya da yaptığı işi beğenmek zorunda olmadığını vurgulayan Can Yılmaz, eleştiri ile bir insanın ölümünü istemek arasında önemli bir sınır bulunduğunu belirtti. Can Yılmaz açıklamasında, "Kimsenin Cem'i sevme mecburiyeti yok. Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Bunların hepsi son derece normal" dedi.

Can Yılmaz: Ölüm İsteği İnsanlıkla Mesafe

"İNSANLIKLA İLGİLİ CİDDİ BİR MESAFE VAR"

"Sevmemek, eleştirmek, öfkelenmek herkesin hakkı" ifadelerini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait. Çünkü 'Senden hoşlanmıyorum' ile 'Keşke ölseydin' arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Asıl üzerinde durulması gereken de o mesafenin nasıl bu kadar kolay aşılır hale geldiği."

Can Yılmaz: Sosyal Medyada Ölüm Temennisi Sıradanlaştı

Tepkisinin yalnızca kardeşi Cem Yılmaz'a yönelik mesajlarla sınırlı olmadığını belirten Can Yılmaz, ölüm temennisinin sosyal medyada sıradanlaşmasına dikkat çekti. "Üstelik mesele Cem de değil. Bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Sonra bir bakıyorsunuz, ölüm bile günlük tartışmanın içinde kullanılan sıradan bir kelime olmuş" diyen Yılmaz, bu tür ifadeleri kullanan kişilerin kendilerini kötü insanlar olarak görmeyebileceğine işaret etti.

Can Yılmaz: Merhameti Esirgemek Tuhaf

"BİRİNİ SEVMEMEK ÇOK İNSANİ ÖLMESİNİ İSTEMEK DEĞİL"

Can Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İşin ürkütücü tarafı, bunları yazanların çoğunun muhtemelen kendilerini kötü insanlar olarak görmemesi. Günlük hayatlarına devam ediyorlar, sevdikleri insanlar var, üzüldükleri şeyler var. Ama hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebiliyorlar. İnsanın kendi hayatında sahip çıktığı merhameti, tanımadığı ya da sevmediği birinden bu kadar kolay esirgeyebilmesi tuhaf. Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil."

Cem Yılmaz Kalp Rahatsızlığı Geçirdi: Hastaneye Kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Göğüs ağrısı şikâyeti bulunan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

Cem Yılmaz’a Anjiyo: Tedavisi Sürüyor

Cem Yılmaz'ın Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı, el bileğinden gerçekleştirilen yaklaşık 40 dakikalık müdahalede balon ve stent uygulandığı öğrenildi. Ünlü sanatçının tedavisinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin