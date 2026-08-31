Can Yılmaz’dan Cem Yılmaz’a yönelik çirkin mesajlara tepki: “Birini sevmemek insani ölmesini istemek değil”
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren Cem Yılmaz hakkında sosyal medyada paylaşılan "Keşke ölseydi", "Niye kurtardınız?" ve "Tüh yine ölmedi" gibi mesajlara ağabeyi Can Yılmaz sert tepki gösterdi. Can Yılmaz, "Bir insanın ölümünü dilemek eleştirinin devamı değil. 'Senden hoşlanmıyorum' ile 'Keşke ölseydin' arasında insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var" ifadelerini kullandı.
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