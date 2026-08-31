Can Yılmaz’dan Cem Yılmaz’a yönelik çirkin mesajlara tepki: “Birini sevmemek insani ölmesini istemek değil”

"İNSANLIKLA İLGİLİ CİDDİ BİR MESAFE VAR"

"Sevmemek, eleştirmek, öfkelenmek herkesin hakkı" ifadelerini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait. Çünkü 'Senden hoşlanmıyorum' ile 'Keşke ölseydin' arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Asıl üzerinde durulması gereken de o mesafenin nasıl bu kadar kolay aşılır hale geldiği."