Can Yaman'ın Demet Özdemir'li paylaşımı sosyal medyada olay oldu: Siz olmuşsunuz böyle iyidir!
Can Yaman - Demet Özdemir aşkı her geçen gün izleyiciler tarafından daha çok merak ediliyor. Can Yaman'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım yine dedikodulara sebep oldu. Rol arkadaşı Demet Özdemir'le sarıldığı fotoğrafta birbirlerine bakışlarını yakalayan bir takipçi, "Siz olmuşsunuz böyle iyidir!" yorumunda bulundu. İşte ünlülerin Instagram paylaşımları...
08.02.2019 14:36
- Son Güncelleme: 08.02.2019 14:45
Can Yaman'ın Demet Özdemir'li paylaşımı yine ortalığı karıştırdı. Birlkte rol aldıkları dizide çok yakıştırılan çiftin gerçek hayatta sevgili olup olmadıkları merak konusuydu. Can Yaman'ın Demet Özdemir'le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan yayınlaması üzerine dedikodular yine alevlendi.
İşte ünlülerin Instagram paylaşımları...
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