Can Yaman'ın Demet Özdemir'li paylaşımı sosyal medyada olay oldu: Siz olmuşsunuz böyle iyidir!

Can Yaman'ın Demet Özdemir'li paylaşımı yine ortalığı karıştırdı. Birlkte rol aldıkları dizide çok yakıştırılan çiftin gerçek hayatta sevgili olup olmadıkları merak konusuydu. Can Yaman'ın Demet Özdemir'le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan yayınlaması üzerine dedikodular yine alevlendi.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları...