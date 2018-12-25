Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)

Rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ile kariyerini farklı bir boyuta taşıyan Can Yaman'ın adı şu sıralar sıklıkla rol arkadaşı Demet Özdemir ve geçirdiği inanılmaz değişim ile anılıyor. Ancak Can Yaman hakkında bir gerçek daha sizi çok şaşırtacak. O da babası! Daha önce annesiyle bir video paylaşan Can Yaman'ın annesi için 'Kardeşi gibi' yorumları yapılmıştı. Görünen o ki Can Yaman'ın babası da genç gösterenlerden. İşte ünlülerin anneleri, babaları ve akrabaları.

25 Aralık 2018 Salı, 16:32:01 Güncelleme: 17:12:29
Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)

Can Yaman, son dönemin en popüler oyuncuların biri. Genç yıldız her hareketiyle çok konuşuluyor.

Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)

Özellikel rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan ancak her seferinde inkar eden Can Yaman, değişimi ile de çok şaşırtmıştı.

Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)

ANNESİ Mİ KARDEŞİ Mİ?

Can Yaman'ın annesi ile paylaştığı bir video çok konuşulmuştu. Sebebi ise Can Yaman'ın annesinin, Can Yaman'ın kardeşi gibi görünmesiydi. Can Yaman'ın babasının da gençlik konusunda annesinden aşağı kalır bir yanı yok.

Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...' (Yıldız Asyalı kimdir?)
Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...' (Yıldız Asyalı kimdir?)