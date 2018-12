Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)

ANNESİ Mİ KARDEŞİ Mİ?

Can Yaman'ın annesi ile paylaştığı bir video çok konuşulmuştu. Sebebi ise Can Yaman'ın annesinin, Can Yaman'ın kardeşi gibi görünmesiydi. Can Yaman'ın babasının da gençlik konusunda annesinden aşağı kalır bir yanı yok.