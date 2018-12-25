Can Yaman'ın babasını görenler gözlerine inanamadı (Ünlülerin akrabaları)
Rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ile kariyerini farklı bir boyuta taşıyan Can Yaman'ın adı şu sıralar sıklıkla rol arkadaşı Demet Özdemir ve geçirdiği inanılmaz değişim ile anılıyor. Ancak Can Yaman hakkında bir gerçek daha sizi çok şaşırtacak. O da babası! Daha önce annesiyle bir video paylaşan Can Yaman'ın annesi için 'Kardeşi gibi' yorumları yapılmıştı. Görünen o ki Can Yaman'ın babası da genç gösterenlerden. İşte ünlülerin anneleri, babaları ve akrabaları.
25 Aralık 2018 Salı, 16:32:01 Güncelleme: 17:12:29
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