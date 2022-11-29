Can Yaman’dan ayrılan Diletta Leotta’dan ilan-ı aşk! İtalyan spikerin yeni sevgilisi de tanıdık çıktı! Meğer Beşiktaş’ın eski yıldızıyla...
Uzun süredir İtalya'da olan ve burada aradığı aşkı bulan Can Yaman (32), kendisinden iki yaş küçük spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta evlenme teklif etmişti. Ancak yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Sürpriz ayrılığın ardından ikilinin adları başka kişilerken anılırken Diletta Leotta bombayı patlattı. İtalyan spiker, yeni aşkını sosyal medya hesabında duyurdu. Bakın Diletta Leotta'nın bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan yeni sevgilisi kim...
29.11.2022 00:08 - Son Güncelleme: 29.11.2022 00:08
Uzun süredir İtalya'da olan ve burada aradığı aşkı bulan Can Yaman (32), kendisinden iki yaş küçük spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta evlenme teklif etmişti.
Yakışıklı oyuncunun, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtması gündem olmuştu.
Geçen yıl Türkiye'ye gelen ünlü çiftten Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Ancak yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.
Sürpriz ayrılığın ardından ikilinin adları başka kişilerken anılırken Diletta Leotta bombayı patlattı. İtalyan spiker, yeni aşkını sosyal medya hesabında duyurdu.