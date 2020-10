Haberler Galeri Magazin Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

Yine Can Yaman, yine bir çapkınlık hikayesi... Son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından olan Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yeni kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşayan Yaman, dışarıda bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak için kız arkadaşını önden gönderdi. Can Yaman'ın yeni sevgilisi çıkışta "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaparken, ünlü oyuncu kulüpte uyuyakaldı.

