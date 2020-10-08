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Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

Yine Can Yaman, yine bir çapkınlık hikayesi... Son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından olan Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yeni kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşayan Yaman, dışarıda bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak için kız arkadaşını önden gönderdi. Can Yaman'ın yeni sevgilisi çıkışta "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaparken, ünlü oyuncu kulüpte uyuyakaldı.

Sabah
08.10.2020 10:28 - Son Güncelleme: 08.10.2020 10:28
Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

Oyuncu Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan Ruby adlı mekanda eğlendi. Yaman, saat 24.00'te dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.

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Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı. Yaman daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu.

Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı. Yaman geçtiğimiz aylarda yaptığı "Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı" sözleriyle meslektaşları tarafından eleştirilmişti.

Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

İşte çapkınlıklarıyla adından sıkça söz ettiren Can Yaman'ın sevgilisi ve eski sevgilileri...

Can Yaman yeni sevgilisiyle yakalandı! Hedef şaşırtmak için beklerken kulüpte uyuyakaldı...

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

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