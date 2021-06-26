Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Teknede aldırışsız romantizm...

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi. Diletta Leotta'nın başka bir adamla öpüşürken magazin gündemine bomba gibi düşen ancak sonrasında ilişkilerine devam eden çift kiraladıkları tekneden görüntülendi. Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'nın romantik anları kameralara böyle yansıdı.

26.06.2021 10:11 - Son Güncelleme: 26.06.2021 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





