Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Teknede aldırışsız romantizm...
Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi. Diletta Leotta'nın başka bir adamla öpüşürken magazin gündemine bomba gibi düşen ancak sonrasında ilişkilerine devam eden çift kiraladıkları tekneden görüntülendi. Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'nın romantik anları kameralara böyle yansıdı.
26.06.2021 10:11
- Son Güncelleme: 26.06.2021 10:12
Diletta Leotta'ya İstanbul Boğazı'nın yanı sıra turistlik yerlerini gezdiren Can Yaman, İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.
Sevgilisiyle baş başa kalmak için tüm detayları planlayan 31 yaşındaki oyuncu, görüntülenmemek için yoğun çaba sarf etmese de başarılı olamadı.
TEKNEDE ROMANTİK DAKİKALAR
Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı oyuncu, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.
Teknenin arkasında sohbet ettiği Yaman'a sevgi gösterisinde bulunan spor spikeri telefon görüşmesi yaptığı sırada, oyuncu da teknenin ön kısmına geçerek uzanmayı tercih etti.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Görüşmesini bitiren Leotta, oyuncunun yanına gidip, sevgilisini öpücüklere boğdu. İkilinin samimi anları objektiflere böyle yansıdı.