Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

Son günlerin en popüler iki ismi Can Yaman ve Demet Özdemir. Rol aldıkları Erkenci Kuş adlı diziyle kariyerlerinin en parlak dönemine adım atan ikilinin hayranlarını çok şaşırtacak görüntüler ortaya çıktı. İşte Can Yaman ve Demet Özdemir'in o görüntüsü...