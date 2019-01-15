Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!
Erkenci Kuş dizisinin iki aşığı Can Yaman ve Demet Özdemir'in bu fotoğrafları çok konuşulacak... Rol aldıkları diziyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Can Yaman ile Demet Özdemir hayranları bu fotoğrafları merakla bekliyordu eminiz. Minicik halleri ile de herkesi kendilerine hayran bırakan Can Yaman ve Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
15 Ocak 2019 Salı, 09:53:24 Güncelleme: 10:31:58
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