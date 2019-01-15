Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

Erkenci Kuş dizisinin iki aşığı Can Yaman ve Demet Özdemir'in bu fotoğrafları çok konuşulacak... Rol aldıkları diziyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Can Yaman ile Demet Özdemir hayranları bu fotoğrafları merakla bekliyordu eminiz. Minicik halleri ile de herkesi kendilerine hayran bırakan Can Yaman ve Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

15 Ocak 2019 Salı, 09:53:24 Güncelleme: 10:31:58
Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

Son günlerin en popüler iki ismi Can Yaman ve Demet Özdemir. Rol aldıkları Erkenci Kuş adlı diziyle kariyerlerinin en parlak dönemine adım atan ikilinin hayranlarını çok şaşırtacak görüntüler ortaya çıktı. İşte Can Yaman ve Demet Özdemir'in o görüntüsü...

Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

'Erkenci Kuş' dizisinde iki aşığı oynayan ve sevgili oldukları konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın çocukluk fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

ERKEK ÇOCUĞUNDAN FARKSIZ

Demet Özdemir'in çocukluk fotoğraflarındaki hali görenleri çok şaşırttı.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

Demet Özdemir, bir erkek çocuğundan farksız.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in olay yaratan o fotoğrafı!

Şimdi sıra geldi Can Yaman'a. Baştan söyleyelim Can Yaman'ın yüz hatları bugün olan haliyle birebir aynı.

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