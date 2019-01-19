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Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri

Rol aldıkları Erkenci Kuş adlı diziyle adlarından söz ettiren Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında en ufak detay dahi merak ediliyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Can Yaman ve Demet Özdemir'in gerçek meslekleri hayli şaşırtıcı. Aşklarından, eğitim hayatlarına hatta geçirdikleri estetik operasyonlara kadar haklarında her şey merak edilen Can Yaman ve Demet Özdemir'in meslekleri sizi çok şaşırtacak. İşte ünlülerin meslekleri.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 10:32:42 Güncelleme: 11:10:28
Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri

Erkenci Kuş dizi ile kariyerlerinin zirvesine çıkan Demet Özdemir ve Can Yaman bu kez sizi çok şaşırtacak. Onlar şöhret kapılarını sonradan açanlardan.

Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri

Can Yaman'ın asıl mesleği hayranlarını şaşırttı.

Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri

Babasının iknasıyla da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde eğitimine başlayan Can Yaman, 2012 yılın mezun oldu.

Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri

2014 yılında avukat olarak 6 ay kadar çalıştıktan sonra tatile çıkıp bir daha işe dönmedi.

Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri

Oyunculuk macerası ise çok yakın bir kız arkadaşının tanıştırdığı eğitmenler sayesinde başladı.

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