Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin meslekleri
Rol aldıkları Erkenci Kuş adlı diziyle adlarından söz ettiren Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında en ufak detay dahi merak ediliyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Can Yaman ve Demet Özdemir'in gerçek meslekleri hayli şaşırtıcı. Aşklarından, eğitim hayatlarına hatta geçirdikleri estetik operasyonlara kadar haklarında her şey merak edilen Can Yaman ve Demet Özdemir'in meslekleri sizi çok şaşırtacak. İşte ünlülerin meslekleri.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 10:32:42 Güncelleme: 11:10:28
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