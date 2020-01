Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

Can Yaman 2019 yılının şüphesiz Hadise'den sonra en çok sansasyon yaratan ismi oldu. Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı ile gündeme gelen oyuncu terhis oldu. Ocak ayının ilk günlerinde vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, annesi Güldem Can ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. 30 yaşındaki Can Yaman'ın annesini görenler şaştı kaldı. Can Yaman'ın annesi Güldem Can ile olan fotoğrafına "Canım annem notunu düşmese kız kardeşi zannederdim" yorumları geldi. İşte libido açıklamasıyla kendisini bitiren Can Yaman'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

