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Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

Can Yaman 2019 yılının şüphesiz Hadise'den sonra en çok sansasyon yaratan ismi oldu. Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı ile gündeme gelen oyuncu terhis oldu. Ocak ayının ilk günlerinde vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, annesi Güldem Can ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. 30 yaşındaki Can Yaman'ın annesini görenler şaştı kaldı. Can Yaman'ın annesi Güldem Can ile olan fotoğrafına "Canım annem notunu düşmese kız kardeşi zannederdim" yorumları geldi. İşte libido açıklamasıyla kendisini bitiren Can Yaman'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

28.01.2020 16:49 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:49
Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

Vatani görevini İzmir'de tamamlayan Can Yaman terhis oldu. Instagram hesabından annesi Güldem Can ile fotoğrafını yayınlayan Can Yaman herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde birliğindeki yemekhanede görüntülenen Yaman'ın, kısa saçlı ve sinek kaydı tıraşlı hali dikkat çekmişti.

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Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

Can Yaman'ın annesi Güldem Can, oğlunu yemin töreninde yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, o anları "Canım annem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yaman'ın annesini görenler bir hayli şaşırdı. 30 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Güldem Can ve diğer ünlülerin anneleri...

Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

İPEK AÇAR

Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

İPEK AÇAR VE ANNESİ

Can Yaman ve annesi magazin gündemine bomba gibi düştü: Bilmesek sevgilisi sanacağız...

SİNEM KOBAL

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