Can Yaman kolay affetti! Ünlü oyuncu, Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan sevgilisi Diletta Leotta’yla bakın nasıl görüntülendi
Can Yaman'dan şaşırtan hamle! Sevgilisi Diletta Leotta Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İhanet haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Can Yaman ile Diletta Leotta günler sonra bakın nasıl görüntülendi…
07.05.2021 00:28
- Son Güncelleme: 07.05.2021 00:54
Can Yaman'ın bir süre önce aşk yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntüleri olay olmuştu.
Magazin gündemi ihanet haberleriyle çalkalanırken koruyan Can Yaman ile Diletta Leotta konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Ancak Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Can Yaman ile Diletta Leotta, Como Gölü'nde görüntülendi.
Ünlü çiftin samimi halleri ise dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise Can Yaman ile Diletta Leotta kısa sürede gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
Oyuncunun bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu iddiaları güçlenmişti.