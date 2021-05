Can Yaman kolay affetti! Ünlü oyuncu, Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan sevgilisi Diletta Leotta’yla bakın nasıl görüntülendi

Can Yaman'dan şaşırtan hamle! Sevgilisi Diletta Leotta Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı… Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İhanet haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Can Yaman ile Diletta Leotta günler sonra bakın nasıl görüntülendi…

07.05.2021 00:28