Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...
Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alan Can Yaman'ın adı daha sonra Francesca Chillemi ile anılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Can Yaman, şimdilerde yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı. Bakın Can Yaman'ın yeni aşkı hangi ünlü spiker çıktı...
28.04.2023 16:27 - Son Güncelleme: 28.04.2023 16:27
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile uzun süre birlikte olmuştu.
Diletta Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman, sevgilisine ettiği evlilik teklifine 'evet' yanıtını almıştı.
Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Can Yaman, şimdilerde yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı.