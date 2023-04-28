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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...

Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alan Can Yaman'ın adı daha sonra Francesca Chillemi ile anılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Can Yaman, şimdilerde yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı. Bakın Can Yaman'ın yeni aşkı hangi ünlü spiker çıktı...

takvim.com.tr
28.04.2023 16:27 - Son Güncelleme: 28.04.2023 16:27
Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...

İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile uzun süre birlikte olmuştu.

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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...

Diletta Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman, sevgilisine ettiği evlilik teklifine 'evet' yanıtını almıştı.

Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...

Ancak evlenmeleri beklenen ünlü çift, sürpriz bir kararla ayrılarak hayranlarını şoke etmişti.

Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...

Diletta Leotta ile ayrılan Can Yaman'ın adı daha sonra Francesca Chillemi ile anılmıştı.

Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! Diletta Leotta sonra radarına o ünlü isim girdi! Yeni aşkı da tanıdık...

Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Can Yaman, şimdilerde yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı.

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