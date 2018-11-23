Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?

ŞOK ÜZERİNE ŞOK!

Ancak Demet Özdemir ile Can Yaman, 1 kilometre sonra aynı takside buluştu. Oyuncular, patlayan flaşlarla ikinci bir şok yaşadı. Kaçış planları suya düşen ikilinin aylardır konuşulan aşkı da belgelenmiş oldu. Bu arada güzel oyuncunun Seçkin Özdemir'le geçtiğimiz aylarda 4 aylık ilişkisini de Can Yaman yüzünden bitirdiği iddia edilmişti...