Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?
Can Yaman ile Demet Özdemir bir hafta önce Maslak'taki bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülenmişti. Eğlenirken aşka gelen Can Yaman, Demet Özdemir'in yanağından makas alırken objektiflere yakalanmıştı. Can Yaman'dan 'Demet Özdemir ile aralarında aşk mı var?' sorularına tam bir hafta sonra yanıt geldi. Bir kanalda yayınlanan dizide, rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman kimdir?
CAN YAMAN İLE DEMET ÖZDEMİR BİR MEKANDA YAKALANMIŞTI
Genç kızların sevgilisi Can Yaman, sağ gösterip sol vurdu. Yaman, kendi gibi oyuncu Demet Özdemir'le aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Tasarımcı Elif Tutarkaban'la birlikte olduğu konuşulan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz hafta 26 yaşındaki Özdemir'le eğlendi. Maslak'taki Esnaf'ta buluşan ikili, daha sonra Çukur adlı mekanda felekten bir gece çaldı...
ŞOK ÜZERİNE ŞOK!
Ancak Demet Özdemir ile Can Yaman, 1 kilometre sonra aynı takside buluştu. Oyuncular, patlayan flaşlarla ikinci bir şok yaşadı. Kaçış planları suya düşen ikilinin aylardır konuşulan aşkı da belgelenmiş oldu. Bu arada güzel oyuncunun Seçkin Özdemir'le geçtiğimiz aylarda 4 aylık ilişkisini de Can Yaman yüzünden bitirdiği iddia edilmişti...