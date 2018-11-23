Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?

Can Yaman ile Demet Özdemir bir hafta önce Maslak'taki bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülenmişti. Eğlenirken aşka gelen Can Yaman, Demet Özdemir'in yanağından makas alırken objektiflere yakalanmıştı. Can Yaman'dan 'Demet Özdemir ile aralarında aşk mı var?' sorularına tam bir hafta sonra yanıt geldi. Bir kanalda yayınlanan dizide, rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman kimdir?

23 Kasım 2018 Cuma, 09:49:53 Güncelleme: 10:10:24
Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?

CAN YAMAN İLE DEMET ÖZDEMİR BİR MEKANDA YAKALANMIŞTI

Genç kızların sevgilisi Can Yaman, sağ gösterip sol vurdu. Yaman, kendi gibi oyuncu Demet Özdemir'le aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Tasarımcı Elif Tutarkaban'la birlikte olduğu konuşulan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz hafta 26 yaşındaki Özdemir'le eğlendi. Maslak'taki Esnaf'ta buluşan ikili, daha sonra Çukur adlı mekanda felekten bir gece çaldı...

Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?

İçeride samimi şekilde eğlenen ikiliden Yaman, bir ara aşka gelerek Özdemir'in yanağından makas aldı. Yıldız Tilbe'nin 'El Adamı' şarkısında romantik anlar yaşayan Özdemir'le Yaman, gazetecileri görünce panikledi..

Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?


Ünlü çift, samimi eğlencelerine rağmen aşk sorularını geçiştirdi. İkili, ayrı ayrı taksilere binerek mekandan ayrıldı.

Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?

ŞOK ÜZERİNE ŞOK!

Ancak Demet Özdemir ile Can Yaman, 1 kilometre sonra aynı takside buluştu. Oyuncular, patlayan flaşlarla ikinci bir şok yaşadı. Kaçış planları suya düşen ikilinin aylardır konuşulan aşkı da belgelenmiş oldu. Bu arada güzel oyuncunun Seçkin Özdemir'le geçtiğimiz aylarda 4 aylık ilişkisini de Can Yaman yüzünden bitirdiği iddia edilmişti...

Can Yaman Demet Özdemir ile aşk dedikodularına son noktayı koydu! Can Yaman kimdir?

CAN YAMAN AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

Can Yaman geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla Bebek'teydi.

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