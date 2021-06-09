Can Yaman aşka geldi! Sevgilisi Diletta Leotta ile dudak dudağa yakalandı o kareler sosyal medyaya bomba gibi düştü
Can Yaman aşka geldi! Sevgilisi Diletta Leotta ile dudak dudağa yakalandı… Son dönemde özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Can Yaman, son olarak bir süredir aşk yaşadığı İtalyan spiker Diletta Leotta ile verdiği iddialı pozlarla gündeme gelmişti. Can Yaman ile Diletta Leotta şimdi ise tatilde çekilen dudak dudağa pozlarıyla çok konuşuldu. Birbirlerini öpmeye doyamayan ikilinin kareleri sosyal medyaya düşmesinin ardından gündem oldu. İşte Can Yaman ile Diletta Leotta'nın sarmaş dolaş o halleri…
09.06.2021 23:52
- Son Güncelleme: 10.06.2021 00:32
Erkenci Kuş dizisiyle bir anda kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Can Yaman, özellikle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yaman, son dizisi Bay Yanlış'ın 14. bölümde final yapması üzerine ise soluğu İtalya'da aldı ve çekimleri Kasım ayında başlayacak olan Sandokan için yapımcıyla el sıkıştı.
Bu arada İtalya'nın ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, özel hayatıyla da hem Türk hem de İtalyan basınını uzun süre gündem olmayı başardı.
Diletta Leotta ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Can Yaman, son olarak sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendiği karelerle İtalyan magazin dergilerinin sayfalarını süsledi.
Bir süre önce tatile çıkan ikilinin samimi pozları, sosyal medyaya düşmesinin ardından ise gündem oldu.