Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri gündem oldu. Can Özen daha önce de Kuaför'ün Sensin yarışmasında çokça konuşulmuştu. Bu kez şansını yemek programında deneyen Özen ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' sorusuna ''Yemek yemeye katıldım.'' cevabıyla karşılık verdi.