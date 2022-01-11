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Haberler Magazin Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin'de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin'de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Gündüz kuşağında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz uygulamanına Can Özen damga vurdu. Yeni yarışmacılardan Özen değişik tarzı, yanısıra getirdiği oyuncakları ve takılarıyla uygulamanın en çok konuşulan ismi oldu. Peki Can Özen'in daha evvel Kuaförüm Sensin'de yarıştığını biliyor muydunuz?

11.01.2022 12:08 - Son Güncelleme: 11.01.2022 12:08
Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri gündem oldu. Can Özen daha önce de Kuaför'ün Sensin yarışmasında çokça konuşulmuştu. Bu kez şansını yemek programında deneyen Özen ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' sorusuna ''Yemek yemeye katıldım.'' cevabıyla karşılık verdi.

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Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti!

10 - 14 Ocak haftasında Yemekteyiz programının yarışmacıları şöyle; Can, Şengül, Miraç ve Ayşe...

Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Yemekteyiz'in bu haftaki en dikkat çeken yarışmacısı Can Özen oldu.

Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Tarzı ile merak uyandıran Özen'in daha önce başka bir yarışmada yarıştığını duyanlar şaşıp kalıyor.

Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin’de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal’la Yemekteyiz’e katıldı ortalığı yıktı geçti!

Kimileri de Can Özen'i yemek yarışmasında görür görmez tanıdı.

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