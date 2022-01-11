Can Özen krizi... Kuaförüm Sensin'de adını duyurmuştu! Yetmedi bu kez Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e katıldı ortalığı yıktı geçti!
Gündüz kuşağında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz uygulamanına Can Özen damga vurdu. Yeni yarışmacılardan Özen değişik tarzı, yanısıra getirdiği oyuncakları ve takılarıyla uygulamanın en çok konuşulan ismi oldu. Peki Can Özen'in daha evvel Kuaförüm Sensin'de yarıştığını biliyor muydunuz?
11.01.2022 12:08
- Son Güncelleme: 11.01.2022 12:08
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri gündem oldu. Can Özen daha önce de Kuaför'ün Sensin yarışmasında çokça konuşulmuştu. Bu kez şansını yemek programında deneyen Özen ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' sorusuna ''Yemek yemeye katıldım.'' cevabıyla karşılık verdi.