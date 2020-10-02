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Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'

3 yıl önce hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel hamile. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinin bebek heyecanı yaşadıkları ortaya çıktı.

02.10.2020 10:28 - Son Güncelleme: 02.10.2020 10:45
Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'

ÖYKÜ KARAYEL HAMİLE!

2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor. Hürriyet'in haberine göre; 1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı." diye yanıt vermişti.

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Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'

11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Hangi ünlü kiminle birlikte? İşte ünlülerin aşkları...

Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'
Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'
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