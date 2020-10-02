Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel hamile! 'Küçük Bonomo yolda'

ÖYKÜ KARAYEL HAMİLE!

2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor. Hürriyet'in haberine göre; 1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı." diye yanıt vermişti.