Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş
Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımda yıldızı parlayan, sonrasında başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı bir diğer Kanal D projesi olan Camdaki Kız'da Tako karakterine hayat vermeye başlayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Hamza Yazıcı körkütük aşık oldu. Alaçatı'da birlikte görüntülenen çift sosyal medyada aşk dolu anlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.
09.07.2021 11:16
- Son Güncelleme: 09.07.2021 11:16
Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan ve 'Camdaki Kız' dizinde canlandırdığı 'Tako' dizisiyle de büyük hayren kitlesi edinen Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili şu sıralar tatilde. Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikiliye beğeni yağıyor.