Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş

Başarılı oyuncu, ilişkisi hakkında, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı.

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