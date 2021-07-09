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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş

Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımda yıldızı parlayan, sonrasında başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı bir diğer Kanal D projesi olan Camdaki Kız'da Tako karakterine hayat vermeye başlayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Hamza Yazıcı körkütük aşık oldu. Alaçatı'da birlikte görüntülenen çift sosyal medyada aşk dolu anlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.

09.07.2021 11:16 - Son Güncelleme: 09.07.2021 11:16
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş

Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan ve 'Camdaki Kız' dizinde canlandırdığı 'Tako' dizisiyle de büyük hayren kitlesi edinen Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili şu sıralar tatilde. Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikiliye beğeni yağıyor.

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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş

Başarılı oyuncu, ilişkisi hakkında, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı.

Bakın Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kimmiş. İşte başta Hamza Yazıcı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş

ALPEREN DUYMAZ VE EŞİ KÜBRA KELKİT

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı fena halde aşk sarhoşu bakın büyük aşkı kim! Meğer sevgilisi ona yürümüş