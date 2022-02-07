Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Cihangir Ceyhan eşi ve kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı gören şaştı kaldı! "Yeğeni falan mı yoksa kızı mı?"
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Cihangir Ceyhan eşi ve kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı gören şaştı kaldı! "Yeğeni falan mı yoksa kızı mı?" yorumlarının yapılmasına neden olan paylaşım kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Cihangir Ceyhan ilk kez özel hayatıyla ilgili bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Ceyhan İlhan Cihangir'in 1 yaşını kutlayan yakışıklı oyuncunun evli ve çocuklu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını dile getirmeden geçmedi.
"YEĞENİ FALAN MI YOKSA KIZI MI?"
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Cihangir Ceyhan eşi ve kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı gören şaştı kaldı! Sıfır Bir adlı dizide Cio olarak bilinen Cihangir Ceyhan ardından Çukur'a dahil olmuş ve geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan, Alev Alev dizisinden sonra Camdaki Kız'a dahil olan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan ilk defa oğlu ve eşiyle fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımına "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.
PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI
Bu zamana kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda herhangi bir gizleme yapmayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle pozlarını yorumlara kapattı. Kısa sürede gündem olan fotoğaflara sosyal medyada, "Yeğeni falan mı yoksa kızı mı?" yorumları yapıldı.