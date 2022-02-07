Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Cihangir Ceyhan eşi ve kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı gören şaştı kaldı! "Yeğeni falan mı yoksa kızı mı?"

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Bu zamana kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda herhangi bir gizleme yapmayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle pozlarını yorumlara kapattı. Kısa sürede gündem olan fotoğaflara sosyal medyada, "Yeğeni falan mı yoksa kızı mı?" yorumları yapıldı.