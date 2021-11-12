Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı o da ünlü hepimiz tanıyoruz! İşte Selma Ergeç'in merak edilen eşi
Selma Ergeç ekranlara bir döndü pir döndü... Bir süredir projelerde yer almayan Selma Ergeç, başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Kanal D ekranlarının kısa sürede çok sevilen dizisi Camdaki Kız'da canlandırdığı Selen karakteriyle yeniden ekranlarda. Nalan ve Sedat evliliğinin mimarı olan Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç, özel hayatını gözlerden uzak tutmak için çabalayan ünlülerimizden. Duru güzellğiyle herkesi büyüleyen Selam Ergeç'in eşinin kim olduğu sorusu yanıt bekliyor. İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşiredir. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken oyuncu arandığını öğrendiği için tıp fakültesinden ayrıldı.
Best Model of Turkey adlı yarışmada da derecesi olan tescilli profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" dizisinde "Defne" karakterini canlandırdı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.Oyuncu 1,78 boyundadır.
İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgililer.