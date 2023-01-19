Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da hepimizin tanıdığı bir isim Selma Ergeç'in eşi meğer...
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in özel hayatı merak edildi. Ergeç hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Oyuncunun 2015 yılında nikah masasına oturduğu ünlü ismin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Selma Ergeç'in eşi...
19.01.2023 10:33 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:33
Duru güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Selma Ergeç evli mi?", "Selma Ergeç'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.