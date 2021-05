Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in duru güzelliği Alman annesinden! Gözlerden tamamen uzak yaşıyor ama...

Best Model of Turkey adlı yarışmada da derecesi olan tescilli profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" dizisinde "Defne" karakterini canlandırdı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı. Başarılı oyuncu, 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlendi. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi. Oyuncu 1,78 boyundadır.

