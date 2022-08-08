Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu'dan ilan-ı aşk! Ünlü spikerle olan ilişkisini resmen ilan etti 'varlığınla kalbime dokunan...'
Burcu Biricik'in partneri sırılsıklam aşık! Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız'daki Sedat karakteriyle ise büyük beğeni topladı. Oyunculuk performansıyla sık sık gündem olan Feyyaz Şerifoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şerifoğlu, ilişkisini romantik bir kareyle herkese ilan etti. İşte Şerifoğlu'nun kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...
08.08.2022 09:57 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:57
İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Bir süredir Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun oyunculuğuyla sık sık gündem oldu.
O Ses Türkiye yarışmasıyla ekran macerasına başlayan, Kırmızı Oda dizisindeki can karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde Burcu Biricik ile başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Sedat rolüyle boy gösteriyor.
Burcu Biricik ile Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla adını duyuran Şerifoğlu, yine Burcu Biricik ile başrolü Camdaki Kız dizisinde paylaşıyor. Şerifoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da takipçilerinin kadrjında.