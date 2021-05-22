Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Şimdilerde başrolünü Burcu Biricik ile paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle izleyiciyle buluşan Feyyaz Şerifoğlu'nun başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıkmıştı. 2013 yılında O Ses Türkiye adlı yarışmaya da katıldığı öğrenilen Feyyaz Şerifoğlu'nun performansı hayranları tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu, kendisinden şarkı söylemesini isteyen sevenlerini kırmadı. Şerifoğlu, seslendirdiği bir şarkıyı Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun o paylaşımı…

22.05.2021 21:17 - Son Güncelleme: 22.05.2021 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





