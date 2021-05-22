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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Şimdilerde başrolünü Burcu Biricik ile paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle izleyiciyle buluşan Feyyaz Şerifoğlu'nun başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıkmıştı. 2013 yılında O Ses Türkiye adlı yarışmaya da katıldığı öğrenilen Feyyaz Şerifoğlu'nun performansı hayranları tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu, kendisinden şarkı söylemesini isteyen sevenlerini kırmadı. Şerifoğlu, seslendirdiği bir şarkıyı Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun o paylaşımı…

22.05.2021 21:17 - Son Güncelleme: 22.05.2021 21:56
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, son dönemin en popüler isimlerinden biri.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan ile düet yapması ve O Ses Türkiye yarışmasına katılması hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Feyyaz Şerifoğlu'nun müzik geçmişinin ortaya çıkmasının ardından ise hayranları oyuncundan şarkı söylemesini istemişti.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Ünlü oyuncu, hayranlarını kırmadı. Seslendirdiği bir şarkıyı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Şerifoğlu, adeta sosyal medyayı salladı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını kırmadı! Hem çaldı hem söyledi sosyal medya damga vurdu

Şerifoğlu, kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşımına şu notu ekledi: "Canlarım o kadar çok mesaj aldım ki sizlerden...