Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent’in oğlu bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş! Ferhunde Hanımlar’ın yıldızı...
Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent'in oğlu bakın kim çıktı! Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tamer Levent'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Levent'in kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tamer Levent'in Ferhunde Hanımlar dizisinde rol alan oyuncu oğlu...
10.03.2022 22:47 - Son Güncelleme: 10.03.2022 22:47
Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tamer Levent'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 Ekim 1950 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.