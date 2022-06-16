Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! Kızından da ünlü çıktı! Duyan inanamadı meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

LEYLA FERAY KİMDİR?

8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.