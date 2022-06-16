Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! Kızından da ünlü çıktı! Duyan inanamadı meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...
Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi bakın kim! Kadrosunda; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Nur Sürer, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Dizide Pera karakterini canlandıran Leyla Feray ise bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle oyunculuğa profesyonel anlamda ilk adımı atan Feray'ın hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Feray'ın annesinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Leyla Feray'ın annesinin bir dönem komedyen Cem Yılmaz'la büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakın Leyla Feray'ın kendisinden de ünlü olan annesi kimmiş...
16.06.2022 20:51 - Son Güncelleme: 16.06.2022 20:51
Camdaki Kız dizisi sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın da hayatı, izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.
LEYLA FERAY KİMDİR?
8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Feray'ın annesinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Leyla Feray'ın annesinin bir dönem komedyen Cem Yılmaz'la büyük bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.