Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! Güzelliğiyle büyüledi o da çok ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...
Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi bakın kim! Kadrosunda Burcu Biricik, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın annesini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun annesini için "Annesi değil ablası sanki", "Güzellik genetik", "Çok benziyorlar" yorumları yapıldı. En az kızı kadar ünlü olan genç kadının bir dönem Cem Yılmaz'la büyük bir aşk yaşadığı da ortaya çıktı. İşte Leyla Feray'ın güzeller güzeli annesi...
24.03.2022 23:39 - Son Güncelleme: 24.03.2022 23:39
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle izleyici karşısına çıkan Leyla Feray'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Leyla Feray hakkında araştırma yapanlar oyuncunun en az kendisi kadar ünlü olan annesinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan en az kızı kadar ünlü olan genç kadının bir dönem Cem Yılmaz'la büyük bir aşk yaşadığı da ortaya çıktı.