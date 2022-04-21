RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi ağızları açık bıraktı! Kadrosunda; Burcu Biricik, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Serhat Teoman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Feray'ın annesinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Feray'ın en az kendisi kadar ünlü olan annesinin bir dönem Cem Yılmaz ile büyük bir aşk yaşadığı da ortaya çıktı. İşte Leyla Feray'ın güzeller güzeli annesi...

21.04.2022 22:50 - Son Güncelleme: 21.04.2022 22:50
Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Burcu Biricik, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın hayatı merak edildi.

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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

8 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Feray'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Feray'ın annesinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Feray'ın en az kendisi kadar ünlü olan annesinin bir dönem Cem Yılmaz ile büyük bir aşk yaşadığı da ortaya çıktı.

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

İşte başta Leyla Feray olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Akın Akınözü

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