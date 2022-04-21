Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi ağızları açık bıraktı! Kızından da ünlü çıktı! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...
Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın annesi ağızları açık bıraktı! Kadrosunda; Burcu Biricik, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Serhat Teoman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Feray'ın annesinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Feray'ın en az kendisi kadar ünlü olan annesinin bir dönem Cem Yılmaz ile büyük bir aşk yaşadığı da ortaya çıktı. İşte Leyla Feray'ın güzeller güzeli annesi...
21.04.2022 22:50 - Son Güncelleme: 21.04.2022 22:50
Burcu Biricik, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran Leyla Feray'ın hayatı merak edildi.