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Haberler Magazin Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Leyla Feray, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, havuz başında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte Leyla Feray'ın o paylaşımı...

06.10.2022 18:46 - Son Güncelleme: 06.10.2022 18:46
Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Leyla Feray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, havuz başında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poz, sosyal medyada hızla yayıldı.

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Böylelikle ünlü oyuncunun paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu

Cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Feray için "Duru güzellik" yorumu yapıldı.

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