Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’dan havuz başında iddialı poz! En cesur haliyle yayınladı sosyal medya ayağa kalktı! Herkes onu konuştu
Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Leyla Feray, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, havuz başında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte Leyla Feray'ın o paylaşımı...
06.10.2022 18:46 - Son Güncelleme: 06.10.2022 18:46
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Leyla Feray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.