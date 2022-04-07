Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray sırılsıklam aşık! Sevgilisi kendisinden de ünlü! Meğer Oğlum dizisinin yıldız oyuncusuyla...
Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray sırılsıklam aşık! Kadrosunda Selma Ergeç, Burcu Biricik, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandıran ünlü oyuncu Leyla Feray'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Leyla Feray sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Feray'ın, Oğlum dizisinin yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte Leyla Feray'ın kendisi gibi oyuncu olan biricik sevgilisi...
07.04.2022 23:53 - Son Güncelleme: 07.04.2022 23:53
Ünlü oyuncu Leyla Feray, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle televizyon izleyicisiyle buluşuyor.
Sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılıyor. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Leyla Feray sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını aratıyor.
Feray'ın, Oğlum dizisinin yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.