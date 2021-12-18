Camdaki Kız'ın Nalan'ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sırılsıklam aşık! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, eşi ile verdiği pozları 'Kocacılık' notuyla Instagram hesabında yayınladı. Biricik'in romantik paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü ve adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eşiyle verdiği o pozlar...
18.12.2021 18:48
- Son Güncelleme: 18.12.2021 18:48
Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in kariyerinin yanı sıra özel hayatı da yakından takip ediliyor.
Burcu Biricik, eşi ile verdiği pozları 'Kocacılık' notuyla Instagram hesabında yayınladı. Biricik'in romantik paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Burcu Biricik'in paylaşımı için "Birbirlerine çok yakışıyorlar", "Hep mutlu olun", "Burcu sırılsıklam aşık" yorumları yapıldı.