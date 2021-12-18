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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Nalan'ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sırılsıklam aşık! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, eşi ile verdiği pozları 'Kocacılık' notuyla Instagram hesabında yayınladı. Biricik'in romantik paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü ve adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eşiyle verdiği o pozlar...

18.12.2021 18:48 - Son Güncelleme: 18.12.2021 18:48
Camdaki Kız’ın Nalan’ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in kariyerinin yanı sıra özel hayatı da yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız’ın Nalan’ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor. Biricik, özellikle eşi ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi Emre Yetkin ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Burcu Biricik, eşi ile verdiği pozları 'Kocacılık' notuyla Instagram hesabında yayınladı. Biricik'in romantik paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı sırılsıklam aşık! ‘Kocacılık’ deyip paylaşan Burcu Biricik’in eşine bakın! Ünlü çift sosyal medyayı salladı

Burcu Biricik'in paylaşımı için "Birbirlerine çok yakışıyorlar", "Hep mutlu olun", "Burcu sırılsıklam aşık" yorumları yapıldı.

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