Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2.sezonuyla izleyici karşına çıkıyor. Kırmızı Oda dizisinde birlikte rol aldıktan sonra bu uyumlarını Camdaki Kız dizisine taşıyan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, günün en çok merak edilen isimlerinden. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakırken önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Burcu Biricik'in son halini görenler endişelenirken işin altından bakın ne çıktı.
19.01.2023 15:12 - Son Güncelleme: 19.01.2023 15:12
Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in son paylaştığı fotoğraflar herkesi korkuttu. Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Biricik'in paylaşımda yüzü gözü yara bere içindeydi.
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
İŞTE O KARELER
Bir proje için kamera karşısına geçen Burcu Biricik'in, porje nedeniyle yüzünün bu hale geldiği öğrenildi.