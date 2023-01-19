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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2.sezonuyla izleyici karşına çıkıyor. Kırmızı Oda dizisinde birlikte rol aldıktan sonra bu uyumlarını Camdaki Kız dizisine taşıyan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, günün en çok merak edilen isimlerinden. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakırken önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Burcu Biricik'in son halini görenler endişelenirken işin altından bakın ne çıktı.

19.01.2023 15:12 - Son Güncelleme: 19.01.2023 15:12
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in son paylaştığı fotoğraflar herkesi korkuttu. Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Biricik'in paylaşımda yüzü gözü yara bere içindeydi.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu

Ancak işin aslı sornadan ortaya çıktı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu

İŞTE O KARELER

Bir proje için kamera karşısına geçen Burcu Biricik'in, porje nedeniyle yüzünün bu hale geldiği öğrenildi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzü gözü darmadağın oldu herkesi korkuttu

İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.

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