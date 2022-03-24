Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski hali 'sen de mi Burcu' dedirten cinsten! Bu halleri sonrası çıtayı epey yükseltmiş
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2.sezonuyla izleyici karşına çıkıyor. Kırmızı Oda dizisinde birlikte rol aldıktan sonra bu uyumlarını Camdaki Kız dizisine taşıyan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında araştırma yapanlar, Biricik'in eski haliyle karşılaşanlar gördüklerine inanaması. Biricik adeta çıtayı arşa taşımış...
Camdaki Kız dizisiyle tanınan Burcu Biricik'in 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasındaki görüntüsü gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski halini görenler inanmakta zorlandı.
Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerioğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in 2011 yılına ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Burcu Biricik'in eski haline sayısız yorum yapıldı.
Antalya'da doğan Burcu Biricik, anne ve babasının boşanması nedeniyle erken yaşta iş hayatına atıldı. Henüz 17 yaşındayken bir ajansta asistan olarak çalışan Burcu Biricik, 2006 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.
Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okurken, Bornova Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Burcu Biricik, Ümit Milli dizisiyle ekran macerasına adım attı. Burcu Biricik'in hayatı, 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasıyla değişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmanın jüri koltuğunda; Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin gibi isimler oturuyordu.