Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eski hali ’sen de mi Burcu’ dedirten cinsten! Bu halleri sonrası çıtayı epey yükseltmiş

Antalya'da doğan Burcu Biricik, anne ve babasının boşanması nedeniyle erken yaşta iş hayatına atıldı. Henüz 17 yaşındayken bir ajansta asistan olarak çalışan Burcu Biricik, 2006 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.