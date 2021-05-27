Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer Burcu Biricik'in eşi...

Hem Fatma'daki hem de Camdaki Kız dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'in özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak eden internet kullanıcıları Biricik'in eşini kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…