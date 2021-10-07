Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı aslında tanıyoruz! Duyanlar şaştı kaldı meğer Burcu Biricik'in eşi...
Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle televizyon izleyicileriyle buluşan Burcu Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Dizide annesinin baskısı altında bir hayat süren genç bir kadın kadını canlandıran Burcu Biricik aynı zamanda son dönemin en popüler isimlerinden biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştıran internet kullanıcıları Biricik'in eşini kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte detaylar…
07.10.2021 12:20
- Son Güncelleme: 07.10.2021 12:20
Hem Fatma'daki hem de Camdaki Kız dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'in özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak eden internet kullanıcıları Biricik'in eşini kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…