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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası

Kanal D ekranlarında 2 sezonuna erhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında şu sıralar hayli araştırma yapılıyor. Merak edilenler arasında en çok aranan annesi oldu. Anne-kı yan yana adeta abla-kardeş gibiler. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin anneleri.

04.11.2021 12:49 - Son Güncelleme: 04.11.2021 12:49
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası

Şu sıralara Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda büyük bir parlama yaşayan Burcu Biricik'in annesi Müberra Sırçacı görenleri şaşırttı. Abla kız gibi olan anne kızın benzerliği 'yok artık' dedirten cinsten. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin anneleri.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası

TÜRKAN ŞORAY VE ANNESİ MELİHA SAV

Türkan Şoray geçtiğimiz günlerde annesinin fotoğrafını paylaştı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası

Not olarak sadece bir kalp iliştiriği fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in annesi sosyal medyayı salladı! Burcu Biricik annesinin kopyası