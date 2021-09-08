Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i hiç böyle görmediniz! 'Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Farklı imaj ve saç renkleri ile poz veren ünlü oyuncu, o kareleri "Curcu'nun ellimsi tonu" notuyla paylaştı. 325 binden fazla beğeni ve yaklaşık 5 bin yorum alan paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
08.09.2021 20:31
- Son Güncelleme: 08.09.2021 20:31
Yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek olan 'Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.