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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i hiç böyle görmediniz! 'Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Farklı imaj ve saç renkleri ile poz veren ünlü oyuncu, o kareleri "Curcu'nun ellimsi tonu" notuyla paylaştı. 325 binden fazla beğeni ve yaklaşık 5 bin yorum alan paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

08.09.2021 20:31 - Son Güncelleme: 08.09.2021 20:31
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi

Yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek olan 'Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, farklı imaj ve saç renkleri ile verdiği pozları "Curcu'nun ellimsi tonu" notuyla paylaştı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi

Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşım, 325 binden fazla beğeni ve yaklaşık 5 bin yorum aldı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi

Farklı peruklar takan ünlü oyuncu için "İşte şimdi tam oyuncak bebek olmuşsun", "Her tonu muhteşem", "Hepsi şahane", "Güzele her renk yakışır" yorumları yapıldı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’i hiç böyle görmediniz! Birbirinden farklı tarzları denedi oyuncak bebeğe benzetildi

İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

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