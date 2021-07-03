Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik yeşil mayosuyla yaktı geçti! Eşinden ayrıldı soluğu Ecem Özkaya'nın yanında aldı
Camdaki Kız'nın Nalan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından Hayat Şarkısı'nda birlikte rol aldığı Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü'ndeki Divan Otel'in plajında görüntülendi. İskelede arkadaşlarıyla dans ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Biricik, daha sonra plajda mayosuyla objektife yansıdı.
03.07.2021 09:12
- Son Güncelleme: 03.07.2021 09:12
'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Bodrum tatiline çıktı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince rahatsız oldu.
Kanal D'de yayınlanan 'Camdaki Kız'da 'Nalan' karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
Burcu Biricik iki haftadır Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de eşi Emre Yetkin ile ıssız koyları gezip çöp toplamıştı. Son olarak Marmaris Bozburun'a giden çiftin yolları orada ayrıldı.
KIZ KIZA TATİL
Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile Bodrum'da buluştu. Kız kıza tatil yapan Burcu Biricik ve arkadaşları Türkbükü'ndeki Divan otelde görüntülendi.
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, iskelede bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyasında paylaştı. Güzel oyuncu akşam saatlerinde de kahve içip sohbet etti.