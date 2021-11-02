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Haberler Magazin Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

Camdaki Kızı dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Biricik'in paylaşım, çok konuşulurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

02.11.2021 23:30 - Son Güncelleme: 02.11.2021 23:30
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Biricik'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Biricik'in pozuna yorumda bulundu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Biricik'in fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu. Ancak bir kısmı Biricik'in kıyafetini fazla iddialı bularak eleştirdi.

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