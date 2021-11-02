Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle poz verdi! Ortalığı yıktı geçti
Camdaki Kızı dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah sütyeninin üzerine giydiği transparan üstüyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Biricik'in paylaşım, çok konuşulurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
02.11.2021 23:30
- Son Güncelleme: 02.11.2021 23:30
Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.