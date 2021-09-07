Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Biricik, dizide kayınvalidesini canlandıran Devrim Yakut ile karşılıklı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Biricik'in o paylaşımı...
07.09.2021 23:26
- Son Güncelleme: 07.09.2021 23:26
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile büyük beğeni topladı.
Biricik, dizide kayınvalidesini canlandıran Devrim Yakut ile karşılıklı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.