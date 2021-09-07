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Haberler Magazin Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Biricik, dizide kayınvalidesini canlandıran Devrim Yakut ile karşılıklı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Burcu Biricik'in o paylaşımı...

07.09.2021 23:26 - Son Güncelleme: 07.09.2021 23:26
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile büyük beğeni topladı.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, çekimleri başlayan dizinin setinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Biricik, dizide kayınvalidesini canlandıran Devrim Yakut ile karşılıklı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Biricik'in paylaşımı, çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gelin-kaynana karşılıklı poz verdi gören dönüp bir daha baktı

İşte Burcu Biricik'in gelin-kaynana paylaşımı...

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