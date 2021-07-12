Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Camdaki Kız'nın Nalan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından Hayat Şarkısı'nda birlikte rol aldığı Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu geçtiğimzi günlerde plajda arkadaşlarıyla vakit geçirirken görüntülenmişti. Görüntülenmekten rahatsız olan Burcu Biricik, bu kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı yeğledi. Burcu Biricik'in pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı.

12.07.2021 16:22 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





