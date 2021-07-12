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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Camdaki Kız'nın Nalan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından Hayat Şarkısı'nda birlikte rol aldığı Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu geçtiğimzi günlerde plajda arkadaşlarıyla vakit geçirirken görüntülenmişti. Görüntülenmekten rahatsız olan Burcu Biricik, bu kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı yeğledi. Burcu Biricik'in pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı.

12.07.2021 16:22 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:22
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Kanal D'de yayınlanan 'Camdaki Kız'da 'Nalan' karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Ailesi ve arkadaşlarıyla maalie tatil yapan Burcu Biricik tatilinden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Burcu Biricik'in son olarak paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Yeşil mayosu ve beyaz şortuyla poz veren Burcu Biricik'in doğal güzelliği herkesi mest etti.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik mayolu ve mini şortlu pozlarıyla yine iddiasını konuşturdu! O pozlar öyle böyle değil

Güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.