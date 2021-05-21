Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kamera arkasını paylaştı! Herkes onu konuştu ekranda başka gerçekte bambaşka…

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kamera arkasını paylaştı! Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız'da Nalan karakterine can veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, rol arkadaşları Şerif Erol, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tamer Levent, Nur Sürer, Tugrul Tülek ile sette verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Camdaki Kız oyuncularının set pozu sosyal medyaya damga vurdu. Biricik'in takipçileri, "Ekranda başka gerçekte bambaşka" yorumunda bulundu. İşte Burcu Biricik'in set paylaşımı…

21.05.2021 02:08 - Son Güncelleme: 21.05.2021 02:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





