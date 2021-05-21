Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kamera arkasını paylaştı! Herkes onu konuştu ekranda başka gerçekte bambaşka…
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kamera arkasını paylaştı! Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız'da Nalan karakterine can veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, rol arkadaşları Şerif Erol, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tamer Levent, Nur Sürer, Tugrul Tülek ile sette verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Camdaki Kız oyuncularının set pozu sosyal medyaya damga vurdu. Biricik'in takipçileri, "Ekranda başka gerçekte bambaşka" yorumunda bulundu. İşte Burcu Biricik'in set paylaşımı…
21.05.2021 02:08
- Son Güncelleme: 21.05.2021 02:08
Hayat Şarkısı'nda can verdiği Hülya karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Burcu Biricik, son dönemlerde rol aldığı Camdaki Kız ve Fatma dizileriyle adından sık sık söz ettiriyor.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu, son olarak Camdaki Kız setinden bir paylaşımda bulundu. Biricik, rol arkadaşları Şerif Erol, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Tamer Levent, Nur Sürer, Tugrul Tülek ile sette verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Biricik'in "Seviyorum merkez" notunu eklediği paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü ve gündem oldu.
Biricik'in paylaşımına kısa süre içinde yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun takipçileri "Ekranda başka gerçekte bambaşka", "Sizi gülerken görmek ne güzel", "Hepiniz harikasınız" yorumlarında bulundu.