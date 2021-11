Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin itiraf etti hayranları çok üzülecek! Çok istiyorlarmış ama meğer...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in hamile olduğu iddiaları eşi Emre Yetkin'in açıklamalarıyla asılsız çıktı. Yetkin öyle bir sitem etti ki hayranları çok üzülecek. Ünlü çiftin aslında çocuk istediği ancak çeşitli nedenlerden dolayı olmadığı ortaya çıktı. Yetkin muhabirlerin 'bebek ne zaman?' sorusuna vakitlerinin olmadığını bu nedenle şimdilik olmadığını söyledi. 32 yaşındaki Burcu Biricik'in yoğun geçen dizi seti ve kendisinin işleri dolayısıyla bebek yapmaya fırsat bulamadıklarını itiraf etti.