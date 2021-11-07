Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin itiraf etti hayranları çok üzülecek! Çok istiyorlarmış ama meğer...
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ile 5 yıllık eşi Emre yetkin önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Pastırma sıcaklarının tadını çıkaran ünlü çift 'bebek' sorusuna ''Bunu hep istiyoruz ama'' diyerek üzen haberi verdi. Burcu Biricik'in hamile olduğu iddiaları ise eşi tarafından yapılan açıklama sonrası çürümüş oldu. İşte Emre Yetkin'in Burcu Biricik hayranlarını üzen o açıklaması...
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in hamile olduğu iddiaları eşi Emre Yetkin'in açıklamalarıyla asılsız çıktı. Yetkin öyle bir sitem etti ki hayranları çok üzülecek. Ünlü çiftin aslında çocuk istediği ancak çeşitli nedenlerden dolayı olmadığı ortaya çıktı. Yetkin muhabirlerin 'bebek ne zaman?' sorusuna vakitlerinin olmadığını bu nedenle şimdilik olmadığını söyledi. 32 yaşındaki Burcu Biricik'in yoğun geçen dizi seti ve kendisinin işleri dolayısıyla bebek yapmaya fırsat bulamadıklarını itiraf etti.
İzin gününde güzel havayı değerlendirip, dışarı çıktıklarını belirten güzel oyuncu, eşi Emre Yetkin'le birlikte sergiye gittiklerini söyledi.
Emre Yetkin ise gazetecilerin, "Siz fotoğraf sergisi açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Burcu fotoğrafta genelde model oluyor" yanıtını verdi.