Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı işte memleketi...
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizide Nalan karakteriyle başrolü üstlenen ünlü oyuncu Burcu Biricik'in de özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Burcu Biricik nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Burcu Biricik aslen nereliymiş...
23.09.2021 22:37
- Son Güncelleme: 23.09.2021 22:37
Hayat Şarkısı adlı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Burcu Biricik, Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan karakteriyle de büyük beğeni topladı.
Biricik'in bu akşam yayınlanan bölümün ardından özel hayatı gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı Burcu Biricik'in özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Burcu Biricik nereli?" sorusunun yanıtını arattı.