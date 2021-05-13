Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin birebir kopyası! Güzellik anneden işte Burcu Biricik ve annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara bir döndü pir döndü. Kanal D ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında şu sıralar hayli araştırma yapılıyor. Merak edilenler arasında en çok aranan annesi oldu. Anne-kı yan yana adeta abla-kardeş gibiler. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin anneleri.

13.05.2021 09:53 - Son Güncelleme: 13.05.2021 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





