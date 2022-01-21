Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın kardeşi de fenomen! Ablasının güzelliği bir 'maşallah' hak ediyor meğer Enis...
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, tatlı diliyle herkesin kalbini çalan bir isim Enis Arıkan. Annesinin sosyal medya fenomeni olması sayesinde şansı dönen Enis Arıkan'in Jet Sosyete ile olan kariyerindeki yükseliş, Camdaki Kız ile devam etti. Ezgi Mola'nın çok yakın arkadaşı olan Enis Arıkan hakkında araştırma yapanlar ablası Gamze Arıkan'ı görünce şaştı kaldı. İşte başta Enis Arıkan olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veriyor. Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanan dizi izleyenlerden tam not alıyor. Dizide yaşanan olaylar gerçek hayat hikayesinden senaryolaştırılıyor. Muza karakterini canlandıran Arıkan Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.
Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine Enis Arıkan'ın hayat verecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Camdaki Kız dizisinde Muzaffer köşkün en küçük oğludur ve bilişim dünyasıyla içli dışlıdır.
Kitaptaki bilgilere göre; Muzaffer ailenin küçük oğludur. Önce Sedat, sonra Suat ve en son Muzaffer doğmuştur. Dizide kitaptaki Suat, Selen karakterine dönüşmüştür. Kitapta Hayri'nin anlattığı bilgilere göre; Muzaffer için kitapta Kambur Muzo denilmektedir. Hiç görülmez, odası uzay istasyonu gibidir. Koroğlu ondan utanır. Muzaffer ve Suat ikizdir, annesinin karnındayken Suat Muzaffer'in üstünde kalmıştır ve o yüzden kamburdur.
Ezgi Mola ile çok yakın arkadaş olan Enis Arıkan'ın ablası ile olan benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte başta Enis Arıkan olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.