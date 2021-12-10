Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan estetiklerini tek tek saydı ve 'beni yok edemeyeceksiniz iftira atmayın' Enis Arıkan...
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, tatlı diliyle herkesin kalbini çalan bir isim Enis Arıkan. Annesinin sosyal medya fenomeni olması sayesinde şansı dönen Enis Arıkan'in Jet Sosyete ile olan kariyerindeki yükseliş, Camdaki Kız ile devam etti. Ezgi Mola'nın çok yakın arkadaşı olan Enis Arıkan'ın kendine has sempatik üslubuyla öyle bir paylaşım yaptı ki yüzleri güldürdü. Arıkan, son olarak kendisinin yıllar önceki haliyle şimdiki halini kıyaslayan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu. Ardından yaptırdığı estetik işlemleri tek tek sıraladı.
10.12.2021 09:15
- Son Güncelleme: 10.12.2021 09:18
Enis Arıkan, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da gündeme geliyor.
Son dönemde Camdaki Kız dizisiyle fırtınalar estiriyor; öyle ki herkesin severek takip ettiği ünlülerden biri haline geldi.
Eski halinden eser kalmayan Enis Arıkan, bir Instagram hesabında kendi değişimini görmüş ve bunu tiye almış.
İŞTE O PAYLAŞIM...
Enis Arıkan, bir Instagram hesabının kendisinin eski ve yeni halini kıyasladığı fotoğrafı görünce sessiz kalmadı. Esprili bir dille yaptırdığı işlemleri sıralayan ünlü oyuncu takipçilerini güldürdü.